13 августа, 09:00Транспорт
"Новости дня": новые участки выделенных полос обустроят на магистралях Москвы и области
В рамках совместного проекта "Москва – область" на пяти крупных магистралях обустроят новые участки выделенных полос общей протяженностью почти 4,5 километра.
Они появятся на улице Свободы, улицах Маршала Василевского и Новощукинской, дублере Рублевского шоссе и Волоколамском шоссе. В тоннеле на проспекте Мира полоса для автобусов в Мытищи заработает в конце августа.
Выделенные полосы сокращают время в пути для автобусов и электробусов в 2–4 раза и снижают риск аварий на четверть. Подробнее – в программе "Новости дня".