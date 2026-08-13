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13 августа, 09:00

Транспорт

"Новости дня": новые участки выделенных полос обустроят на магистралях Москвы и области

"Новости дня": новые участки выделенных полос обустроят на магистралях Москвы и области

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В рамках совместного проекта "Москва – область" на пяти крупных магистралях обустроят новые участки выделенных полос общей протяженностью почти 4,5 километра.

Они появятся на улице Свободы, улицах Маршала Василевского и Новощукинской, дублере Рублевского шоссе и Волоколамском шоссе. В тоннеле на проспекте Мира полоса для автобусов в Мытищи заработает в конце августа.

Выделенные полосы сокращают время в пути для автобусов и электробусов в 2–4 раза и снижают риск аварий на четверть. Подробнее – в программе "Новости дня".

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