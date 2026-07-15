Адвокат объяснил ответственность самокатчиков за ДТП

Столкновение самоката с автомобилем квалифицируется как ДТП, и виновный обязан возместить имущественный вред, сообщил адвокат Нарек Костанян. В частности, недавно в районе Ховрино на улице Клинская самокатчик врезался в припаркованную машину и скрылся с места происшествия. От удара водитель самоката пролетел по асфальту.

Директор ассоциации микромобильности Ксения Эрдман рассказала о механизме взаимодействия с операторами кикшеринга: пользователи могут сообщить о нарушении через бот, оператор обязан принять обращение в течение часа и разобраться в ситуации. Блокировка или штраф применяются только после проверки обстоятельств.

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