Самокатчикам напомнили, за какие нарушения грозят штрафы

Пользователям электросамокатов напомнили о штрафах за нарушение правил. Поездка вдвоем обойдется в 5 тысяч рублей, а если управление доверили ребенку, штраф может составить 10 тысяч рублей.

За поездку в состоянии опьянения предусмотрено более серьезное наказание – от 100 до 150 тысяч рублей. Если самокатчик стал виновником аварии и скрылся с места происшествия, ему может грозить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Как в Подмосковье борются с нарушителями? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.