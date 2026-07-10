Минтранс предупредил о возможном изменении расписания полетов из-за шторма в Москве

Минтранс предупредил, что шторм в Москве может отразиться на расписании полетов. Не исключена отмена авиарейсов. Ведомство попросило пассажиров следить за актуальной информацией с помощью онлайн-табло и чат-ботов аэропортов и перевозчиков.

Также рекомендуется заранее продумать маршрут до аэропорта, так как непогода может вызвать заторы на дорогах. В Минтрансе сообщили, что службы аэропортов готовы работать в усиленном режиме, а для обслуживания пассажиров задействуют дополнительный персонал.

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