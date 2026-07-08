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08 июля, 13:15

Транспорт

Навигацию обновят на 67 схемах метро в Москве

Навигацию обновят на 67 схемах метро в Москве

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Навигацию обновят на 67 схемах московского метро в рамках подготовки к открытию Рублево-Архангельской линии. Новую линию уже начали добавлять на указатели, которые размещены на станциях, в поездах и на цифровых носителях.

В перспективе Рублево-Архангельская линия соединит деловой центр "Москва-Сити" с Красногорском. Она также обеспечит транспортную доступность для жителей новых районов. По оценкам специалистов, новые станции появятся рядом с домом более чем у 430 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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