Навигацию обновят на 67 схемах метро в Москве

Навигацию обновят на 67 схемах московского метро в рамках подготовки к открытию Рублево-Архангельской линии. Новую линию уже начали добавлять на указатели, которые размещены на станциях, в поездах и на цифровых носителях.

В перспективе Рублево-Архангельская линия соединит деловой центр "Москва-Сити" с Красногорском. Она также обеспечит транспортную доступность для жителей новых районов. По оценкам специалистов, новые станции появятся рядом с домом более чем у 430 тысяч человек.

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