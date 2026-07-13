"Новости дня": первые электробусы поехали по Зеленограду в Москве

Единая сеть наземного электротранспорта связала все округа Москвы. Первые электробусы поехали по Зеленограду на маршруте 400К от станции метро "Сходненская" до 14-го микрорайона Зеленограда.

В салонах электробусов установлены разъемы для зарядки телефонов, медиаэкраны с отображением остановок, система климат-контроля, удобные сидения и увеличенное пространство для колясок и велосипедов.

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