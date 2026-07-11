Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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11 июля, 19:30

Транспорт

Новый транспортный центр на Дмитровском шоссе будет управлять всеми видами транспорта

Новый транспортный центр на Дмитровском шоссе будет управлять всеми видами транспорта

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В Москве завершили строительство второго корпуса Единого диспетчерского транспортного центра на Дмитровском шоссе. Новое здание станет "сердцем" управления всем наземным и речным транспортом столицы – от автобусов и электробусов до речных электросудов, а также такси, курьеров, самокатов и велосипедов.

В составе нового корпуса предусмотрен оперативный штаб для решения внештатных ситуаций: перекрытий, подтоплений, поломок, где диспетчеры будут работать рядом с коллегами из всех видов транспорта, что ускорит принятие решений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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