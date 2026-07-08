Завод "Уральские локомотивы" показал внешний вид кабины поезда для ВСМ

На заводе "Уральские локомотивы" представили внешний вид кабины первого российского поезда для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщили в РЖД.

Головной обтекатель кабины изготовили из стеклопластика с металлическими элементами. Он обеспечивает герметичность конструкции, рассчитанной на движение со скоростью до 400 километров в час.

Запустить первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль планируют в 2028 году. Ее протяженность составит 679 километров. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.