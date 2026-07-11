Фестиваль неолимпийских видов спорта пройдет на ВДНХ

Фестиваль неолимпийских видов спорта пройдет 11 и 12 июля на ВДНХ. Проект объединит профессионалов и любителей активного образа жизни.

Гости смогут принять участие в масте- классах и открытых тренировках, пообщаться со спортсменами и попробовать свои силы в разных видах спорта.

На фестивале будут представлены ролики, паркур, рукопашный бой, вейкбординг и йога. Вход свободный, но для участия в мастер-классах необходимо зарегистрироваться заранее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.