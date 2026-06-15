Первые 5 вагонов поезда для ВСМ Москва – Санкт-Петербург готовы

Первые 5 вагонов поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург уже готовы. Об этом доложил Владимиру Путину министр транспорта Андрей Никитин.

Поезда, которые будут ходить со скоростью до 400 километров в час, строят в Пышме. Также активно создаются инженерные сооружения на всем протяжении ВСМ. Эта дорога станет пилотным проектом, ее полностью запустят в 2028 году.

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