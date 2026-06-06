Акция "Служим, чтобы защищать" прошла в "Лужниках"

Акция "Служим, чтобы защищать", посвященная Дню образования российской полиции, состоялась 6 июня в "Лужниках". По инициативе советника ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", журналиста, сторонника партии "Единая Россия" Олега Леонова в программу для юных посетителей включили патриотические, спортивные и образовательные занятия и активности.

На открытии мероприятия прозвучали приветственные слова префекта ЦАО Владимира Говердовского, депутата Московской городской думы Максима Джетыгенова и журналиста Олега Леонова, после чего 16 учеников столичных школ получили паспорта.

Для детей провели мастер-класс по самбо, квест "Юный сыщик" с логическими заданиями и литературный урок-расследование, участники которого по сюжетам книг разбирали поступки героев и возможные варианты действий в различных ситуациях. Также организовали обучающую игру по основам безопасного поведения в нештатных ситуациях и историческую викторину о правоохранительной деятельности.

Помимо этого, на территории "Лужников" посетители осмотрели ретро- и современную технику, познакомились с работой кинологов со служебными собаками и приняли участие в заданиях на знание правил дорожного движения. Кроме того, дети и их родители протестировали VR-тренажер патрульного – симулятор, который показывает, как современные технологии применяются в профессиональной подготовке.

"Подобные проекты и мероприятия помогают детям увидеть, что служение Отечеству сегодня требует широкого кругозора, дисциплины, знаний и умения работать в команде. С 2014 года в столице реализуется проект "Кадетский класс в московской школе". Сегодня такие классы открыты в 225 образовательных организациях. Подготовка кадет включает в себя углубленное изучение истории, дополнительные курсы по робототехнике, навигации, пилотированию и физической подготовке. Это дает школьникам прочную образовательную базу, развивает лидерские качества и помогает осознанно выбрать будущую профессию – в гражданской или военной службе, в инженерных и других направлениях, связанных с развитием страны", – отметил Леонов.

Кадетское движение Москвы охватывает около 28 тысяч детей. Ежегодно московские кадеты участвуют в городских патриотических мероприятиях. Среди них – парад кадетского движения "Не прервется связь поколений", посвященный Победе в Великой Отечественной войне, который проводится с 2015 года. Кадеты несут караулы на Посту № 1 у Огня Памяти и Славы на Поклонной горе. Также они принимают участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам и дням воинской славы России.

В столице действуют пять кадетских федеральных образовательных учреждений: Московское суворовское военное училище, кадетский корпус Следственного комитета РФ имени Александра Невского, Московское президентское кадетское училище имени М. А. Шолохова войск национальной гвардии РФ, Московский кадетский корпус "Пансион воспитанниц Минобороны России", Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова Минобороны России.

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