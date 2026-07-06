Новые железнодорожные маршруты свяжут Москву с югом России

Новые железнодорожные маршруты запустят из Москвы и Санкт-Петербурга на юг России. По одному из новых направлений поезд уже курсирует между Москвой и Ростовом-на-Дону, еще два маршрута начнут работать в ближайшее время.

Эксперты отмечают высокий спрос на поездки в южные регионы в разгар летнего сезона. По их словам, дополнительные поезда помогут частично компенсировать дефицит мест на наиболее востребованных направлениях.

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