Режим работы в часы пик изменился на станции метро "Парк культуры"

Станция "Парк культуры" Кольцевой линии метро с 6 июля работает в часы пик только на выход. В будние дни с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 вход на станцию и пересадка с Сокольнической линии на Кольцевую закрыты.

Ограничения связаны с ремонтом эскалаторов. Завершить работы планируют до сентября. Пассажирам рекомендуют смещать время поездок, чтобы не попадать в часы пик, и по возможности пользоваться наземным транспортом.

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