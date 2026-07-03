Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 21:35

Транспорт

"Московский патруль": центр Госавтоинспекции открыли в Красногорске к 90-летию

"Московский патруль": центр Госавтоинспекции открыли в Красногорске к 90-летию

"Новости дня": москвичам рекомендовали отказаться от поездок на личном авто из-за непогоды

"Новости дня": машинисты начали проходить подготовку для управления поездами "Москва-2026"

В "Зарядье" стартовала мотоэкспедиция "Москва – Владивосток"

Систему контроля падения на пути протестируют на станции "Печатники" БКЛ

Движение ограничат в трех столичных округах 4 и 5 июля из-за велофестиваля

Плотный трафик ожидается на вылетных магистралях в Москве вечером 3 июля

Погода и дачные поездки могут повлиять на трафик в Москве вечером 3 июля

Из-за тайфуна "Майсак" на Хайнане остановили движение транспорта

Москвичей предупредили о дачных заторах в пятницу вечером

В Красногорске к 90-летию Госавтоинспекции открылся ситуационный центр для непрерывного мониторинга дорожной обстановки, где специальные системы отслеживают разыскиваемый транспорт и помогают оперативно реагировать на происшествия.

На праздничной пресс-конференции руководители подчеркнули, что столичные дороги сегодня – одни из самых безопасных в стране, а сотрудники ГАИ в любую погоду несут службу, спасая жизни и приходя на помощь участникам движения.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
транспортвидеоЕкатерина Лихоманова

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика