"Московский патруль": центр Госавтоинспекции открыли в Красногорске к 90-летию

В Красногорске к 90-летию Госавтоинспекции открылся ситуационный центр для непрерывного мониторинга дорожной обстановки, где специальные системы отслеживают разыскиваемый транспорт и помогают оперативно реагировать на происшествия.

На праздничной пресс-конференции руководители подчеркнули, что столичные дороги сегодня – одни из самых безопасных в стране, а сотрудники ГАИ в любую погоду несут службу, спасая жизни и приходя на помощь участникам движения.

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