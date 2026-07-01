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Новости

01 июля, 21:30

Безопасность

"Московский патруль": сотрудники Госавтоинспекции обсудили столичный трафик

"Московский патруль": сотрудники Госавтоинспекции обсудили столичный трафик

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Начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве Александр Быков провел конференцию, на которой обсудили столичный трафик.

Ведомству в скором времени исполнится 90 лет. За эти годы оснащение Госавтоинспекции шагнуло далеко вперед. Для большей мобильности и маневренности в условиях плотного городского потока улицы патрулируют на мотоциклах.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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