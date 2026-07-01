01 июля, 21:30Безопасность
"Московский патруль": сотрудники Госавтоинспекции обсудили столичный трафик
Начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве Александр Быков провел конференцию, на которой обсудили столичный трафик.
Ведомству в скором времени исполнится 90 лет. За эти годы оснащение Госавтоинспекции шагнуло далеко вперед. Для большей мобильности и маневренности в условиях плотного городского потока улицы патрулируют на мотоциклах.
Подробнее – в программе "Московский патруль".