"Московский патруль": сотрудники Госавтоинспекции обсудили столичный трафик

Начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве Александр Быков провел конференцию, на которой обсудили столичный трафик.

Ведомству в скором времени исполнится 90 лет. За эти годы оснащение Госавтоинспекции шагнуло далеко вперед. Для большей мобильности и маневренности в условиях плотного городского потока улицы патрулируют на мотоциклах.

Подробнее – в программе "Московский патруль".