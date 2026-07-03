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03 июля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 3 июля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 3 июля

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Наиболее плотное движение в Москве 3 июля наблюдается на Ярославском шоссе в сторону центра, а также на 74-м километре МКАД в обоих направлениях. Об этом сообщил ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на Рязанском проспекте, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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