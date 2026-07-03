Трамваи не будут ходить через парк "Сокольники" утром 4 июля

Москвичам, которые планируют поездку в Сокольники утром 4 июля, рекомендуют заранее продумать маршрут. С 08:00 до 10:00 трамваи не будут ходить через парк из-за обрезки деревьев.

Трамвай № 4 проследует от Богородского до станции метро "Сокольники" через Краснобогатырскую улицу и станцию "Преображенская площадь". Маршрут № 25 будет курсировать от усадьбы "Останкино" до Богородского.

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