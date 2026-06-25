25 июня, 07:30Общество
Пара-альпинист Набиев при восхождении на Эверест использовал экипировку столичного бренда
Пара-альпинист Рустам Набиев, ставший первым в мире человеком, покорившим Эверест на одних руках, совершил восхождение в экипировке московского бренда.
По словам Набиева, это восхождение стало продолжением его альпинистского опыта после подъема на Эльбрус в 2020 году. Он отметил, что одним из самых сложных участков маршрута стал ледопад Кхумбу.
Для экспедиции московская компания также разработала индивидуальный защитный чехол с учетом особенностей спортсмена. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.