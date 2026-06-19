Мошенники начали использовать новую схему обмана под видом семейных выплат. Злоумышленники массово рассылают фейковые уведомления с ссылками на "Госуслуги" после того, как Социальный фонд открыл прием заявлений на возврат части НДФЛ для семей с двумя и более детьми.

В Общественной палате предложили создать фонд финансовой поддержки для пострадавших от телефонных мошенников. Компенсация от 100 тысяч до 1 миллиона рублей будет выплачиваться тем, кого суд признал потерпевшим.

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