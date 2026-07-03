Движение ограничат на западе Москвы 4 июля из-за велогонки "Столица"

В субботу, 4 июля, в связи с проведением велогонки "Столица" будет перекрыт ряд улиц и набережных на западе Москвы. С 16:00 до 20:00 нельзя будет проехать по Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта.

С 15:00 до окончания мероприятия движение также ограничат на Воробьевском шоссе, Бережковской набережной, набережной Тараса Шевченко и Мичуринском проспекте.

На указанных участках нельзя будет припарковать свои автомобили. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.