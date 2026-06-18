Беспилотное такси запустят в новых районах Москвы в 2026 году. Минтранс готовит к запуску на столичные улицы 200 беспилотных автомобилей. 100 из них будут доступны для свободных заказов жителей через приложение, а вторую половину машин задействуют для развития систем.

Следующим этапом станет автоматизация курьеров, а к 2027 году число роботов-доставщиков в стране вырастет до 20 тысяч единиц.

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