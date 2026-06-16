Эксперт рассказал, на что обратить внимание при покупке подержанного авто

При покупке автомобиля с пробегом стоит внимательно проверить документы и сверить все идентификационные номера – VIN, номер двигателя и дублирующие маркировки. Дополнительно стоит проверить автомобиль на сайте ГИБДД, рассказал автоэксперт, руководитель экспертной компании Евгений Ладушкин.

Особую осторожность следует проявлять при покупке у перекупщиков, поскольку в таких случаях сложнее установить полную историю машины и законность сделки, отметил эксперт.

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