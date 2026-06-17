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17 июня, 15:30

Экономика

"Деньги 24": россияне возобновили покупки европейских и японских автомобилей

"Деньги 24": россияне возобновили покупки европейских и японских автомобилей

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Россияне снова начали активно покупать автомобили европейских и японских брендов, ушедших с российского рынка. Доля таких машин выросла вдвое по сравнению с прошлым годом и составляет сейчас около 13% от всех продаж новых автомобилей, то есть это каждая восьмая купленная машина.

Авто из Европы и Японии поставляются через Китай и другие страны, и зачастую их цена сопоставима с китайскими аналогами. Часть покупателей торопилась приобрести машины до очередного повышения утильсбора. Дополнительным стимулом стал крепкий рубль, который может ослабнуть в любой момент.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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