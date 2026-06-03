03 июня, 19:30Экономика
Продавцы на российских маркетплейсах смогут получать кредиты в личном кабинете
Продавцы маркетплейсов в РФ смогут получать кредиты в личном кабинете. Для предпринимателей заработает специализированный сервис "Старт". Об этом в ходе сессии "Деньги для бизнеса" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал председатель правления WB Банка и глава финтеха РВБ Георгий Горшков.
Он отметил, что такие опции помогают бизнесменам развиваться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.