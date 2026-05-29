"Деньги 24": оборот крупнейших маркетплейсов России составил 11 трлн рублей

Оборот трех крупнейших маркетплейсов России за 2025 год составил 11 триллионов рублей. Это около 5% ВВП страны.

По данным экономического обозревателя Константина Цыганкова, в прошлом году 48% товаров повседневного спроса россияне купили именно на маркетплейсах. В классическом ретейле этот показатель составил 46%.

Всего за прошлый год россияне сделали на цифровых платформах 12 миллиардов заказов и потратили почти 20 триллионов рублей. Доля платформенной экономики достигла 8,5% от всего ВВП страны.

