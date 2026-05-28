Товарооборот России и Казахстана вырос более чем на 9%

Товарооборот России и Казахстана в первом квартале 2026 года вырос более чем на 9%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время визита в Астану.

Встреча лидеров двух стран прошла у Дворца Независимости. Российский президент прибыл на переговоры на автомобиле Aurus в сопровождении мотоколонны. Во время официальной церемонии самолеты ВВС Казахстана пролетели над площадью, оставив в небе след в цветах российского триколора.

