"Деньги 24": число офлайн-магазинов сокращается в России

Число офлайн-магазинов сокращается в России на фоне развития маркетплейсов и сервисов доставки. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. В первом квартале этого года в торговых центрах Москвы открылось 80 магазинов, а закрылось 208.

Среди закрытых точек половина приходится на одежду и обувь, также закрываются объекты общепита, бытовой техники и товаров для детей. Количество круглосуточных магазинов в крупнейших городах России снизилось на 6,5% за последний год. Ритейлеры закрывают ночные объекты из-за дефицита кадров и неэффективности ночной торговли.

