Минпромторг предлагает повысить НДС на импортные онлайн‑товары до 22%

Минпромторг предложил повысить НДС на импортные товары, которые заказывают в онлайн-магазинах. Ставку могут установить на уровне 22%. Новые правила могут начать действовать уже с 1 января 2027 года.

Сейчас товары стоимостью менее 200 евро освобождены от НДС, а на более дорогие взимается налог в размере 15%. По оценкам экспертов, после введения новой ставки цены на иностранные товары могут вырасти на треть.

