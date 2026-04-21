Самозанятым хотят изменить лимиты выручки. Сейчас итоговая сумма дохода за год, при которой можно платить упрощенный налог, составляет 2,4 миллиона рублей. Бизнес и профсоюзы просят увеличить лимит до 3,5 миллиона рублей.

Экономический обозреватель Константин Цыганков заявил, что без повышения лимита режим может исчезнуть. Стоимость работ и материалов выросла. Раньше самозанятый закрывал лимит за 100–120 заданий, теперь за 60–70.

