Аренда жилья в Москве начала дешеветь

Аренда жилья в Москве стала дешеветь. По мнению экспертов рынка недвижимости, это произошло из-за роста предложения. Из-за высокой стоимости ипотеки собственники не могут продать квартиры и вынуждены сдавать их в аренду.

Сейчас средняя стоимость аренды однушки составляет 60 тысяч рублей в месяц. Двухкомнатную квартиру можно снять в среднем за 80 тысяч рублей, трехкомнатную – за 118 тысяч рублей. Больше всего подешевели четырехкомнатные квартиры – их аренда снизилась за год на 13%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.