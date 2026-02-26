Центробанк и Минфин РФ договорились о регулировании криптовалют

Центробанк и Минфин РФ договорились о регулировании рынка криптовалюты. Правила закреплены в законопроекте "О цифровой валюте и цифровых правах". К 1 июля следующего года в стране создадут условия для работы бирж, цифровых депозитариев и криптообменников.

Рассчитываться криптовалютами внутри страны по-прежнему не получится. Но их можно будет хранить и использовать. Компании смогут применять криптовалюты для внешних торговых операций. Для этого создадут регуляторную базу.

Инфраструктурные части процесса обеспечат безопасность для людей, желающих инвестировать в криптовалюты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.