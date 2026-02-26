Форма поиска по сайту

26 февраля, 06:30

Центробанк и Минфин РФ договорились о регулировании криптовалют

Число поддельных денег в России снизилось на 20%

"Деньги 24": ставки по вкладам в РФ примерно в 2 раза превышают инфляцию

"Деньги 24": средняя доходность вкладов на 3 месяца составила 14,2% в банках РФ

Ставки по вкладам в России упали до минимальных за 2 года значений

Москвичам посоветовали закрыть неиспользуемые кредитные карты

Цифровой рубль станет доступен москвичам осенью 2026 года

"Деньги 24": цены на вторичное жилье и новостройки выросли в Москве

"Деньги 24": 60% россиян обеспокоены размером расходов на обеды и напитки в офисе

"Деньги 24": объем продаж кофеварок и кофемашин обновил рекорд в РФ в 2025 году

Центробанк и Минфин РФ договорились о регулировании рынка криптовалюты. Правила закреплены в законопроекте "О цифровой валюте и цифровых правах". К 1 июля следующего года в стране создадут условия для работы бирж, цифровых депозитариев и криптообменников.

Рассчитываться криптовалютами внутри страны по-прежнему не получится. Но их можно будет хранить и использовать. Компании смогут применять криптовалюты для внешних торговых операций. Для этого создадут регуляторную базу.

Инфраструктурные части процесса обеспечат безопасность для людей, желающих инвестировать в криптовалюты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Полина БрабецЕгор БедуляЕвгений Беляков

