Московские ломбарды изучают возможность выдачи займов под залог криптовалюты

Московские ломбарды изучают возможность выдавать займы под залог криптовалюты. Участники рынка предлагают использовать цифровые активы как залог при выдаче наличных. По их оценкам, включение криптовалюты в перечень имущества позволит за 3 года увеличить совокупный портфель ломбардов с 100 миллиардов рублей до 1 триллиона.

В Национальном объединении ломбардов заявили, что сейчас ломбарды принимают только движимое имущество. По закону они обязаны держать предмет залога в хранилище. Для криптовалюты предлагают использовать холодные кошельки на флешках. Вопросы вызывает высокая волатильность цифровых активов.

