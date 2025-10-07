Форма поиска по сайту

07 октября, 07:15

В РФ ломбарды стали популярным местом для выгодных покупок и займов

В России растет популярность ломбардов как среди тех, кто хочет получить заем, так и среди покупателей, ищущих выгодные приобретения. По итогам первого полугодия 2025-го организации выдали займов на сумму до 190 миллиардов рублей.

Эксперты связывают этот рост с ужесточением требований Банка России к банкам и микрофинансовым организациям, а также с ростом стоимости золота. Современные ломбарды принимают в залог широкий ассортимент товаров – от золотых украшений и техники до конструкторов Lego.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

