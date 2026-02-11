Совфед предложил отменить комиссии при оплате штрафов за нарушения ПДД

Российских водителей могут избавить от банковских комиссий при оплате штрафов за нарушения ПДД. С такой инициативой в Совфеде обратились к председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной.

Сейчас размер комиссии составляет от 0,5 до 3% от суммы платежа. Величина сбора зависит от банка, размера штрафа, срока его погашения и способа оплаты.

При этом количество штрафов растет: только в прошлом году было открыто более 230 миллионов административных дел. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.