Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 14:30

Экономика

"Деньги 24": эксперт рассказал о преимуществах самозанятости для фрилансеров

Самозанятость для фрилансеров имеет ряд преимуществ, включая ставку 6% и отсутствие деклараций. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. У самозанятых нет обязательных страховых взносов, в отличие от индивидуальных предпринимателей.

Доходы самозанятых вносятся через приложение "Мой налог" с возможностью привязать банковскую карту. Деньги в пользу государства перечисляются автоматически в конце каждого месяца. Самозанятым не нужно подавать ежегодную налоговую декларацию. Годовой заработок самозанятого не должен превышать 2,4 миллиона рублей.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

Программа: Деньги 24
экономика Евгений Беляков

