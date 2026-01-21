"Вопрос спорный": в России предложили изменить правила маркировки продуктов питания

В России предлагают изменить правила маркировки продуктов питания – указывать на упаковке не только их калорийность, но и долю от суточной нормы калорий.

По мнению депутатов, для большинства россиян данные о содержании в продуктах белков, жиров и углеводов мало что говорят. Многие просто не знают о существовании каких-либо норм.

Поможет ли инициатива выработать правильные пищевые привычки? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.