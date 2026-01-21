Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": в России предложили изменить правила маркировки продуктов питания

"Вопрос спорный": в России предложили изменить правила маркировки продуктов питания

Московские студенты встретились с участником СВО в рамках проекта "Диалоги с героями"

Температурные качели ожидаются в Москве в ближайшие две недели

Мороз придет в Москву 22 января

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 22 января

Сотни россиян не могут вернуть деньги за перенесенное новогоднее шоу

Собаку научили собирать пластиковые бутылки в городе Раменское

Городские службы начали подготовку к резкому снижению температуры в Москве

Высота снежного покрова уменьшилась до 32 сантиметров в Москве

"Доктор 24": врач рассказала о безопасности БАДов

В России предлагают изменить правила маркировки продуктов питания – указывать на упаковке не только их калорийность, но и долю от суточной нормы калорий.

По мнению депутатов, для большинства россиян данные о содержании в продуктах белков, жиров и углеводов мало что говорят. Многие просто не знают о существовании каких-либо норм.

Поможет ли инициатива выработать правильные пищевые привычки? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Вопрос спорный
обществоедавидео

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика