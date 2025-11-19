Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 06:45

Общество

Популярность БАДов для быстрого похудения выросла в России

Популярность БАДов для быстрого похудения выросла в России

Незнакомцы стали дарить цветы и угощать подарками прохожих на улицах Москвы

Число детей на домашнем обучении в России выросло в 5 раз за 5 лет

268 детей родились в Москве 18 ноября

Россиянам рассказали, как защитить себя при покупке квартиры у пенсионера

"Утро": температура воздуха в Москве составит 1 градус 19 ноября

Книги фигурантов уголовных дел появились в книжных магазинах России

В Центральном Доме актера прошло награждение победителей конкурса "Столичные истории"

Власти Свердловской области запретили продажу энергетиков

Заморозки ожидаются в Москве в ночь на 19 ноября

Популярность биологически активных добавок для быстрого похудения в России выросла в 2,5 тысячи раз. Эксперты предупреждают, что их бесконтрольный прием может представлять серьезную опасность для здоровья.

Особую угрозу несут как инъекционные препараты, так и обычные БАДы, которые есть у многих россиян. Стимуляторы метаболизма, входящие в состав многих добавок, способны вызывать бессонницу и повышать уровень кортизола.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика