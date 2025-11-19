Популярность БАДов для быстрого похудения выросла в России

Популярность биологически активных добавок для быстрого похудения в России выросла в 2,5 тысячи раз. Эксперты предупреждают, что их бесконтрольный прием может представлять серьезную опасность для здоровья.

Особую угрозу несут как инъекционные препараты, так и обычные БАДы, которые есть у многих россиян. Стимуляторы метаболизма, входящие в состав многих добавок, способны вызывать бессонницу и повышать уровень кортизола.

