ФНС опровергла технический сбой при подаче декларации 3-НДФЛ

В Федеральной налоговой службе (ФНС) России опровергли наличие технического сбоя при подаче декларации о доходах по форме 3-НДФЛ для получения налогового вычета. СМИ указывали, что из-за этой ошибки у граждан формируется задолженность.

Однако в ведомстве отметили, что личный кабинет физлица, функционал подачи декларации 3-НДФЛ и формирования ЕНС работают в штатном режиме. Наиболее популярные причины отказа в предоставлении налоговых вычетов – неправильное заполнение декларации 3-НДФЛ, а также отсутствие документов, подтверждающих право на получение вычета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

