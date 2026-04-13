Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 апреля, 07:30

Экономика

В России количество банковских карт для одного человека ограничат с сентября

Собянин рассказал о запуске в парке "Руднево" стратегически важного производства

Крупные сети электроники массово закрывают офлайн-точки

Товары в России подорожали из-за закрытия Ормузского пролива

"Новости дня": "красная кнопка" для сообщения о мошенниках может появиться на "Госуслугах"

"Деньги 24": россиянам рассказали, кому нужно подавать налоговую декларацию

"Деньги 24": снижение ставок по вкладам в банках РФ может продолжиться в ближайшие месяцы

"Деньги 24": россиянам напомнили о необходимости подать налоговую декларацию за 2025 год

"Деньги 24": рост цен на нефть ускорился из-за конфликта на Ближнем Востоке

Рубль начал дешеветь после событий на Ближнем Востоке

С сентября в России введут ограничение на количество банковских карт для одного человека. Планируется установить лимит от 5 до 20 карт в одних руках. Мера направлена на борьбу с так называемыми дропперами – помощниками мошенников, которые помогают переводить и обналичивать похищенные деньги через свои счета и карты.

Ограничения коснутся как пластиковых, так и цифровых карт. При превышении лимита возможны блокировки счетов и увеличенные комиссии. Мера может затронуть самозанятых, малый бизнес и тех, кто пользуется несколькими картами ради кешбэка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоДарья КрамароваДмитрий Козачинский

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

Почему Орбан проиграл на выборах в Венгрии?

Партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, получила парламентское большинство на выборах 12 апреля

Виктор Орбан не уходит из политики – он становится оппозицией

Читать
закрыть

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика