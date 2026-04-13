В России количество банковских карт для одного человека ограничат с сентября

С сентября в России введут ограничение на количество банковских карт для одного человека. Планируется установить лимит от 5 до 20 карт в одних руках. Мера направлена на борьбу с так называемыми дропперами – помощниками мошенников, которые помогают переводить и обналичивать похищенные деньги через свои счета и карты.

Ограничения коснутся как пластиковых, так и цифровых карт. При превышении лимита возможны блокировки счетов и увеличенные комиссии. Мера может затронуть самозанятых, малый бизнес и тех, кто пользуется несколькими картами ради кешбэка.

