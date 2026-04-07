07 апреля, 07:30Экономика
Центробанк РФ планирует снизить ключевую ставку до 12% к концу года
Центробанк России рассчитывает снизить инфляцию и ключевую ставку до конца года, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. По примерным оценкам, она может упасть до 12% годовых с нынешних 15.
Вслед за снижением ключевой ставки будут снижаться и ставки по вкладам, это уже происходит. При этом на более длинные сроки они снизились сильнее, на более короткие – находятся близко к значению ключевой ставки.
Экономический обозреватель советует делать лестницу вкладов. Часть денег можно разместить на трехмесячные и шестимесячные депозиты, а часть – на годовые депозиты или даже на два года, если банк предлагает по такому виду вклада хорошие ставки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.