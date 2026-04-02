02 апреля, 22:30Общество
Срок подачи декларации 3-НДФЛ истекает 30 апреля
До 30 апреля истекает срок подачи деклараций по форме 3-НДФЛ за 2025 год. Основная часть налогов удерживается автоматически, однако ряд доходов граждане обязаны декларировать самостоятельно.
Декларацию обязаны подавать те, кто получил доход от продажи недвижимости или транспортных средств, принял в дар имущество от неблизких родственников или получил доход из зарубежных источников.
При продаже недвижимости налог платят, если она была в собственности менее 5 лет, а в ряде случаев менее 3. Для транспортных средств этот срок составляет 3 года. Если можно подтвердить расходы на покупку, налог рассчитывается только с разницы между суммой покупки и продажи.
