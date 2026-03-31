31 марта, 23:00
Коттеджный поселок попал под угрозу сноса в подмосковном Пушкине
В подмосковном Пушкине под угрозой сноса оказался целый коттеджный поселок. Его территория может перейти во владение государства.
Местные жители уверяют, что когда земельные участки продавались – все было в порядке. Однако когда дома построились, начались иски.
Министерство сельского хозяйства Московской области утверждает, что по бумагам это земля сельхозназначения, которая находится в водоохранной зоне, поэтому здесь главное – выращивать культуры на плодородной почве.
