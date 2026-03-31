Рекорд тепла для 31 марта установлен в Москве. Температура поднялась до 17,5 градуса, это на 0,03 градуса больше предыдущего максимума 2007 года. По прогнозам, первая ночь апреля пройдет без заморозков и осадков – обещают до 6 градусов тепла.

В среду, 1 апреля, ожидается по меньшей мере плюс 15 градусов. В дневные часы будет безветренно, а вечером скорость ветра составит 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы.