Врач Кондрахин предупредил о последствиях избытка витамина D в организме

В России заметно выросли продажи витамина D, сообщили аналитики. О том, с чем связана тенденция, каковы признаки его нехватки и есть ли противопоказания, разбиралась Москва 24.

Рекордные продажи

В России растет интерес к витамину D, при этом покупатели чаще выбирают именно дорогие лекарственные формы, нежели массовые БАДы, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование.

По итогам января-февраля 2026 года россияне купили в аптеках витамина на 3,14 миллиарда рублей – это на 6,5% больше, чем год назад (2,95 миллиарда). Однако в натуральном выражении продажи снизились: реализовано 5,36 миллиона упаковок против 5,54 миллиона годом ранее, что на 3,2% меньше.

Основные изменения происходят внутри сегментов, отметили аналитики. Рынок БАДов показал снижение: продажи в денежном выражении сократились до 1,45 миллиарда рублей (минус 1,8%), а в упаковках падение еще заметнее – до 2,02 миллиона (минус 13,2%).

Вместе с тем по итогам 2025 года аптечные продажи витамина D достигли 17,2 миллиарда рублей, что на 22,7% выше показателя 2024-го (14 миллиардов). При этом рост в упаковках оказался значительно скромнее – всего 3,4%.

Как отметила нутрициолог Вероника Гусакова, недостаток витамина D встречается у значительной части населения России – в разных регионах от 60 до 80%.

"Это связано с климатом, но даже в теплом люди зачастую проводят мало времени на солнце. Все, кто живет за 52° северной широты, с октября по апрель не получают витамин D естественным путем. Москва находится на 55°, Санкт-Петербург – на 59°", – уточнила эксперт.

Кроме того, специалист также пояснила, что даже на юге страны зимой синтез практически не происходит.

Важные значения

Как объяснил Москве 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, витамин D – это группа жирорастворимых соединений, которые работают в организме как прогормоны (биологические предшественники гормонов). Для человека важны формы D2 и D3, подчеркнул специалист.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Первые признаки нехватки витамина D – это слабость, частые заболевания, ощущение боли в мышцах и костях. Главным образом необходимо сдать анализы и посмотреть количество этого элемента в организме. При этом в зависимости от индивидуальных особенностей человека, референсные значения могут немного различаться, поэтому сказать однозначно о точных цифрах нельзя.

Именно поэтому после получения результатов анализа пациенту стоит обратиться к врачу для консультации и определения необходимой дозировки. Если референсное значение витамина D чуть ниже верхних показателей, врач может назначить профилактическую дозу лекарственной формы D3, объяснил врач.

"Для здорового взрослого человека она составляет 500 международных единиц в день. Принимать ее рекомендуется с момента, когда солнечных дней практически нет, – начиная с поздней осени и на протяжении всей зимы и весны, вплоть до появления нормального солнца. В солнечный же период, если человек чувствует себя хорошо, принимать витамин D3 дополнительно не нужно, поскольку он вырабатывается естественным образом под действием ультрафиолета и в движении", – рассказал эксперт.

Кондрахин также предупредил, что, если показатели сильно снижены, дозировка увеличивается, однако решение, сколько конкретно единиц это будет, врач принимает исходя из анамнеза и индивидуальных особенностей пациента.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Есть несколько форм выпуска витамина, например капсулы и капли. D3 относится к жирорастворимым препаратам, поэтому логичнее выбирать капли на масляной основе, так как они лучше усваиваются. И те, и другие формы препарата рекомендуется принимать во время еды или сразу после, сочетая с продуктами, содержащими растительное или сливочное масло, например с салатом или рыбой. Кроме того, капли можно добавлять в еду – на рыбу, масляный салат, но не в воду, поскольку жир просто всплывет.

Специалист подчеркнул, что у каждого человека свои особенности всасывания веществ, зависящие от состояния кишечника и других факторов: если выбранная форма элемента не усваивается, что можно отследить по анализам крови, ее стоит заменить на другую.

Вместе с тем передозировка D3 опаснее, чем недостаток, предупредил врач. Избыток нутриента приводит к отложению кальция в органах и к образованию камней, из-за чего, в том числе, теряется подвижность суставов. Кроме того, токсическая доза способна повредить печень, поэтому принимать витамин без контроля не стоит, заключил эксперт.

В свою очередь, иммунолог-аллерголог Надежда Логина в разговоре с Москвой 24 уточнила, что противопоказания к приему витамина D существуют, но встречаются крайне редко.

По ее словам, основная группа риска – пациенты с аллергией на рыбий белок.





Надежда Логина иммунолог-аллерголог Важно понимать, что аллергическая реакция чаще возникает именно на белок, тогда как жирные аминокислоты сами по себе менее аллергенные.

Эксперт подчеркнула, что, если подобных реакций не выявлено, в качестве профилактики, особенно в период, когда солнца на улице мало, стоит употреблять продукты, являющиеся натуральным источником витамина D. К таковым относятся печень, особенно трески, сыр, творог, сливочное масло, яйца (желток), креветки, а также грибы – вешенки и лисички, уточнила она.

Но основным источником витамина D является рыба, причем абсолютно любого вида. Способ приготовления не влияет на содержание в ней этого элемента, плюс продукт сохраняет жирные аминокислоты. Выбор метода зависит от вкусовых предпочтений и наличия проблем с желудочно-кишечным трактом, заключила Логина.