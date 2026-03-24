Россиян предупредили о правовых последствиях незарегистрированных отношений

Жителей России предупредили о правовых последствиях незарегистрированных отношений. По статистике за последние 10 лет в стране количество пар, живущих без штампа в паспорте, увеличилось в 4 раза. Юридически значимым в России считается только союз, зарегистрированный в ЗАГСе.

Ни совместное проживание, ни общие дети, ни венчание не дают права на раздел имущества. Адвокат Николай Кошман пояснил, что без отдельного договора имущество будет являться личной собственностью того человека, на чье имя оно зарегистрировано. Доказать режим общей собственности без договора невозможно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.