Врачи дали рекомендации россиянам для защиты от клещей

Для защиты от клещей во время прогулок на природе врачи рекомендуют россиянам надевать светлую одежду, плотно прилегающую к телу. Также они говорят о том, что не нужно садиться и ложиться на траву.

Рекомендуется использовать репелленты. Их можно купить в аптеке или супермаркете и каждые 10–15 минут осматривать себя и питомца. Если заметили клеща на теле, важно сразу обратиться к врачу.

