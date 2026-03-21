21 марта, 12:15
Последние 10 дней среднесуточная температура в Москве составила около 5 градусов тепла
Последние 10 дней среднесуточная температура в Москве составляет около 5 градусов тепла. По ночам столбики термометров опускаются до нулевых значений и слабых заморозков, и они на ближайшие несколько ночей сохранятся.
Сугробы, которые скопились за зиму, интенсивно тают под лучами мартовского солнца в условиях аномального тепла. С наступлением сумерек вода схватывается морозцами и превращается в тонкую корку льда, на которую можно попасть в неприятную ситуацию на дорогах.
