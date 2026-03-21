Весенняя уборка улиц в Москве началась с опережением графика. Благодаря теплой и сухой погоде в столице уже начали промывать дороги, остановки, тротуары и пешеходные переходы. До 1 мая городские службы должны привести в порядок все общественные пространства.

На Новинском бульваре уборочные машины вычищают каждую полосу проезжей части и тротуары. Мартовское солнце уже прогревает асфальт, грязь начинает подсыхать. Чтобы она не въелась в покрытие и не попала в ливневки, машины проливают дороги водой, смывая остатки реагентов, песка и сажи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.