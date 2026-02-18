"Специальный репортаж": физические носители

Лидер группы "Алиса" Константин Кинчев открыл собственный завод винила под Санкт-Петербургом, а фирма "Мелодия" возродила производство грампластинок. По данным продавцов винтажной техники, за 2025 год виниловые проигрыватели покупали в 3 раза чаще обычного. Растут также продажи аудиокассет и компакт-дисков.

Почему гаджеты прошлого переживают второе рождение и где можно по-новому оценить аппараты ушедшей эпохи?

Об этом – в программе "Специальный репортаж".