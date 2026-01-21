Парашютист совершил прыжок без верхней одежды при 25-градусном морозе в Подмосковье

В Подмосковье парашютист совершил прыжок без верхней одежды. При этом на высоте температура составляла минус 25 градусов.

Москвич Александр Чубаров уже не в первый раз совершает "моржовые" прыжки. Дебютный мировой рекорд он установил в 2020 году. В этот раз Чубаров прыгал в Рузском районе, на аэродроме Ватулино. Он покинул самолет на отметке 2,5 тысячи метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.